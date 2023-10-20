Biden R yaptı

ABD, 7 Ekim’den bu yana İsrail’e yanındayım deyip sınırsız destek sunmuştu. Savaş gemilerini ve F16 uçaklarını terörist İsrail’e göndererek safını belli etmişti.

Öyle ki Biden kraldan çok kralcı haliyle katil Netanyahu’yu öven ve batının tam desteğini alan açıklamalarıyla terörist İsrail’in yanında durdu. Hatta önünde …

O nedenle Biden’in, Gazze’yi işgal etmenin hata olduğunu söylemesi oldukça şaşırtıcı. Biden neden R yaptı?

BM BATI’ya BAŞKA, FİLİSTİN’e BAŞKA

Terörist İsrail şu saatlerde hastane bombaladı. Yüzlerce sivil öldürüldü. Savaşın, insanlığın ahlakı ve kuralları vardır. Ahlak yoksunu İsrail yüzlerce masum çocuğu tüm dünyanın gözü önünde öldürüyor. BM kalkıp İsrail’i haklı görüyor. Aynı BM Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı elektrik, su, doğalgaz kesintisini haksız ve savaş kurallarına aykırı buluyor. Oysa ki din, millet, ırk ayrımı yapılmaksızın geçerlidir var olan kurallar. Ne batı da ne de doğu da ölmesin çocuklar…

BİDEN, NETENYAHU’ya no to land war DEDİ

Biden kara savaşı konusunda endişeli

Terörist İsrail kara savaşında kararlı. Ama ABD kara savaşı istemiyor.

Hava şartları, iklimsel koşullar ve ABD’nin olur vermemesi sebebiyle kara savaşı erteleniyor mu?

ABD Başkanı Biden kara savaşında terörist İsrail’in başarısız olacağını ön gördüğü için katil Netanyahu’yu uyardığı söyleniyor.

Katil Netanyahu kara savaşı konusunda kararlı.

Katil Netanyahu, Hamas’ın saldırısına uğrayan bölgelerdeki askerleri ziyaret ederek, “Bir sonraki aşama geliyor” “haritalar yeniden yapılacak “ demişti.

Katil Netanyahu’nun 11 günün sonunda askeri birlikleri ziyareti sırasında konuşma yapmak istediği, ancak İsrail askerlerin buna izin vermediğini yaşanan bu durumunda itibar kaybı oluşturduğu söyleniyor.

KATİL NETANYAHU İTİBAR KAYBETTİ

Katil Netanyahu, Hamas’ın saldırıları karşısında yetersiz kalınması nedeniyle İsrail’de itibar kaybetti. İktidarı sarsıldı.

Hamas füzeleri katil Netanyahu’yu vurdu. Savaş öncesinde de yolsuzlukla sallanan koltuğunu kaybedecek yorumları yapılıyor.

11 gündür Gazze sınırına yığınak yapan terörist İsrail ordusunun savaş motivasyonunun düştüğü söyleniyor.

Kara harekâtı ha bugün ha yarın derken 11 gündür bekleyen İsrail askerlerinin uyku düzenlerinin bozulduğu ve depresyona girdikleri ifade ediliyor.

HAMAS NE DİYOR ?

Terörist İsrail’in yoğun bombardımanı karşısında Hamas füze atışlarına devam ediyor.

Terörist İsrail’in olası bir kara harekatına karşı, Hamas’ın tüm hazırlıklar tamam şekilde beklediği söyleniyor.

Bilindiği üzere terörist İsrail daha önce de kara harekâtı düzenlemiş ancak başarısız olarak geri çekilmek zorunda kalmıştı.

BİLE İSTEYE Mİ GÖZ YUMULDU?

Hamas’ın yaptığı bu saldırıdan Mossad ve CIA’in haberi vardı. Böyle bir saldırı planı biliniyordu, aksi mümkün değil. Bile isteye göz yumuldu.

Bu saldırının ardın da başka başka hesaplar, planlar ve hayaller var.

Mısır istihbaratı saldırıyı 3 gün öncesinden haber vermiş. Bu biliniyordu. Mısır sadece saldırıyı değil aynı zaman da Hamas’ın güçlerini başka yerlere kaydırdığı yönünde de bilgi vermiş. MOSSAD, Mısır istihbaratın dan gelen bu uyarıları neden dikkate almamış ?

Hamas’ın 7 Ekim’de ki saldırısını , ABD’de yaşanan 11 Eylül saldırısına benzetmekte olası.

Ya da ;

Hamas tuzağa düştü. Terörist İsrail’in Gazze’yi işgal planlarına hizmet etmesi için kullandı. Gazze’nin kaderi Hamas eliyle mi değiştirilmek istendi?

KİMDEN ÇEKİNİYOR KILIÇDAROĞLU?

Tüm dünyanın gözü önünde bile isteye katliam yapıyor terörist İsrail. Gazze’de çocuklar, kadınlar, masum siviller öldürülüyor.

Fosfor bombası kullanıyor.

3 bine yakın sivili öldürdü.

Bombaların yıktığı binaların altında, bine yakın insanın olduğunu tahmin ediliyor.

Gazze’ye elektrik, su verilmiyor.

Yaralıların tedavisine izin verilmiyor. Bir de hastane bombalanıyor.

Terörist İsrail, Gazze’ye kara harekâtına hazırlanıyor.

ABD Başkanı Biden bile İsrail’e Gazze’yi işgal etmemesi konusunda uyarıyor.

Bütün dünya bu katliamı konuşuyor.

İlgilenmeyen tek bir kişi var. Gözleri görmüyor, kulakları duymuyor olsa bir nebze anlaşılır .

Yoo

Gayet duyuyor ve görüyor

O halde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu neden bu kadar suskun ki?

Kılıçdaroğlu Gazze’de öldürülen bebekler, kadınlar, savunmasız masum insanlar…

Bir sedyede 6 çocuk yatırılıyor.

Morglarda yer kalmadı..

Cesetler topluca gömülüyor.

Bütün bu yaşananlar sizin vicdanınızı kanatmıyor mu?

Bu katliamı kınamak için bir tweet dahi atmak aklınıza mı gelmiyor? Yoksa gerek mi görmüyorsunuz?

Gazze’li çocukların katliamı karşısında bu kadar mı duyarsızsınız? Korkunuz ABD’mi ?

ABD Başkanı Biden’i kızdırmamak mı?

Ya birde Cumhurbaşkanı olsaydınız?

Nice olurdu halimiz…