Beyti Engin kalp krizi geçirdi sağlık durumu nasıl açıklama geldi
Ünlü oyuncu Beyti Engin, sosyal medya hesabı Instagram'dan kalp krizi geçirdiğini söyledi ve son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Kurtlar Vadisi Pusu, Avrupa Yakası ve Geniş aile gibi dizilerde rol alan Beyti Engin kalp krizi geçirdiğini duyurdu.
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Instagram’dan açıklama yapan oyuncu, ''Bir kalp krizi ve üç stent ile kaldığımız yerden devam. Arayan, soran, yazan herkese teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.
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Peki, Beyti Engin kimdir?
Tiyatro, sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Beyti Engin, 18 Eylül 1981’de Çanakkale’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Edirne’de tamamladı. Edirne Halk Eğitim Merkezi’nde tiyatro kursunda eğitim alırken Edirne Sanat Tiyatrosu’nda oyunculuğa başladı.
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1999’da İstanbul’a taşındı ve oyunculuk eğitimi aldı.
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