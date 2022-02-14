Beyşehir'de 'Milli Park'ta akıl almaz olay! Hiçbirine acımadılar

3 avcıya milli park sahasında ateşli silahlarla avladıkları kuş ve su kuşları için idari para cezasının yanı sıra tazminat cezası da uygulanırken, avda kullandıkları takozsuz-ruhsatsız 3 yarı otomatik av tüfeğine de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.