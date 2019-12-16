Beyonce kalçasına kadar uzanan derin yırtmaçla mest etti beğenileri topladı
Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, rapçi Daddy'nin doğum günü partisindeki derin yırtmaçlı elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
38 yaşındaki ünlü şarkıcı Beyonce, geçtiğimiz hafta sonu eşi Jay-Z ile birlikte, rap şarkıcısı Daddy'nin 50. yaş kutlamasına katıldı.
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Dünyaca ünlü yıldız, Kujta&Meri markalı siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle büyük beğeni topladı.
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Ünlü şarkıcı, kalça üstünden başlayan cesur dekoltesini, üzeri taşlarla bezeli bir yaprak detayıyla tamamladı.
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Kadife elbisesini, uzun siyah eldivenlerle birleştiren Beyonce, zümrüt yeşili takılarıyla adeta göz kamaştırdı.
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