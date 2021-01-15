Beyoğlu'nda tir tir titreyen Nijeryalı ayakkabı ve para tekliflerini kabul etmedi
BEYOĞLU Gezi Parkı'nda, ayağında ayakkabı olmayan ve soğuktan titreyen Nijeryalı bir kişi, tüm yardım tekliflerini reddetti.
Beyoğlu Gezi Parkı'nda çıplak ayakla duran ve titreyen kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nijeryalı olduğu belirtilen kişiyi hastaneye götürmek istedi. 25-30 yaşlarındaki genç sağlık ekiplerinin hastaneye götürme teklifini reddetti.
Parkta seyyar satıcılık yapan bir çaycı üşüdüğünü düşündüğü kişiye çay ikram etmek istedi.
Tir tir titrediği halde sıcak çayı da reddeden Nijeryalı gence parkın güvenlik amiri ayakkabı getirdi.
Nijeryalı genç getirilen ayakkabıyı da reddederek giymek istemedi.