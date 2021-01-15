Beyoğlu'nda tir tir titreyen Nijeryalı ayakkabı ve para tekliflerini kabul etmedi

Beyoğlu Gezi Parkı'nda çıplak ayakla duran ve titreyen kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nijeryalı olduğu belirtilen kişiyi hastaneye götürmek istedi. 25-30 yaşlarındaki genç sağlık ekiplerinin hastaneye götürme teklifini reddetti.