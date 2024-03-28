Beyoğlu'nda 5 yıl önce kendisini markette aşağılayan patronunu pazarın içinde böyle öldürdü

Yapılan çalışmalar çerçevesinde şahsın olaydan sonra izini kaybettirmek ve tanınmamak için üzerinde bulunan bazı kıyafetleri çöp konteynerine attığı belirlendi. Şahsın 28 yaşındaki Mustafa İ. olduğunu tespit eden polis, onu çalıştığı işyerinde kıskıvrak yakaladı.