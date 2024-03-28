Beyoğlu'nda 5 yıl önce kendisini markette aşağılayan patronunu pazarın içinde böyle öldürdü
Beyoğlu’nda halk pazarında tezgahta duran bir adam silahlı saldırıya uğradı. Cinayet anı kameralara yansırken, ağır yaralı adam hastanede hayatını kaybetti. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan saldırganın, 5 yıl önce öldürdüğü adamın, sahibi olduğu markette kendisini aşağıladığı için kin beslediği ve bu yüzden öldürdüğü ortaya çıktı.
Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre pazarcılık yapan Salih Aka (66) Pazar pazarını kurup tezgahın başına geçti. O esnada kapüşonla pazar yerinde yürüyen bir şahıs, Aka’ya silah çekip kurşun yağdırdı.
Olayın ardından saldırgan kaçarken, Aka ise ağır şekilde yaralanarak yere savruldu. Pazarcıların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı adama yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Cinayetle ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, vatandaşların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Yapılan çalışmalar çerçevesinde şahsın olaydan sonra izini kaybettirmek ve tanınmamak için üzerinde bulunan bazı kıyafetleri çöp konteynerine attığı belirlendi. Şahsın 28 yaşındaki Mustafa İ. olduğunu tespit eden polis, onu çalıştığı işyerinde kıskıvrak yakaladı.