Beylikdüzü'nde bir kişi tartıştığı kayınpederi ve eşini vurduktan sonra intihar etti!
Demirören Haber Ajansı
BEYLİKDÜZÜ'nde yaşayan Ali Ekber Ergül, tartıştığı kayınpederi ve eşini vurduktan sonra intihar etti. Olayda Ergül ve eşi hayatını kaybederken, kayınpederi ise ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Sitenin 5. katındaki dairede yaşayan Ali Ekber Ergül, kayınpederi Adıgüzel Altun ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.
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Daire kapısının önünde devam eden tartışma kavgaya dönüştü. Silahını çeken Ergül, kayınpederi Adıgüzel Altun ve eşi Özlem Ergül'e kurşun yağdırdı. Öfkeli koca ardından silahla intihar etti.
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Komşuların polis çağırması üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Ali Ekber Ergül ve eşi Özlem Ergül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
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Ağır yaralanan kayınpeder Adıgüzel Altun ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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