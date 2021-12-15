Beyazıt Öztürk'ü şoke eden dava: Mal varlığına el konulsun!

Şovmen Beyazıt Öztürk, Riba Events organizasyon firması sahibi Rıza Cerit ile Avrupa’daki sahne programlarının düzenlenmesi, sponsorluk ve reklam işlerine dair sözleşme imzaladı. Sözleşmeye göre 31 Aralık 2022 tarihine kadar Beyazıt Öztürk’ün temsilcisi Riba Events firması olacak ve Öztürk firmaya yüzde 20 pay verecekti. Ancak Beyazıt Öztürk'ün sözleşme maddelerine uymadığı iddia edildi.