Beyazıt Öztürk'ü şoke eden dava: Mal varlığına el konulsun!
Beyazıt Öztürk, Riba Events isimli organizasyon firması ile olan sözleşmesini iptal edince mahkemelik oldu. Firma Öztürk’ün mal varlıklarına el konulmasını talep etti. Dilekçeyi inceleyen mahkeme kararını verdi.
Şovmen Beyazıt Öztürk, Riba Events organizasyon firması sahibi Rıza Cerit ile Avrupa’daki sahne programlarının düzenlenmesi, sponsorluk ve reklam işlerine dair sözleşme imzaladı. Sözleşmeye göre 31 Aralık 2022 tarihine kadar Beyazıt Öztürk’ün temsilcisi Riba Events firması olacak ve Öztürk firmaya yüzde 20 pay verecekti. Ancak Beyazıt Öztürk'ün sözleşme maddelerine uymadığı iddia edildi.
480 bin euroluk anlaşma
Milliyet'ten Damla Özer'in haberine göre Riba Events firması avukatlarının Asliye Ticaret Mahkemesi’ne sundukları dilekçeye göre, Beyazıt Öztürk firma sayesinde Egetürk isimli başka bir firmayla 'Beyaz Show Live' programı için 480 bin euroluk anlaşma sağladı.
Ancak bu anlaşmadan bir hafta sonra Beyazıt Öztürk, Riba Events firmasının sahibi Rıza Cerit’e mail ve mesaj atarak aralarındaki sözleşmeyi feshettiğini bildirdi.
Dilekçede, Beyazıt Öztürk'ün sözleşmede yer alan yüzde 20’lik payı vermemek için firmayı saf dışı bırakarak, Egetürk firmasıyla doğrudan kendisinin anlaştığı belirtildi. Bu anlaşma sonrasında da Egetürk firmasının reklam yüzü olarak dokuz reklam filmi çekti.