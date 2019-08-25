Beyaz TV yetkilisinden flaş açıklama Rasim Ozan Kütahyalı yeniden kovuldu
Boşnaklara ettiği hakaretten dolayı 2 yıl önce Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programından kovulan ve geçtiğimiz hafta yeniden ekranlara dönen Rasim Ozan Kütahyalı'ya kötü haber geldi.
Ekranlara geri dönmesiyle milyonlarca kişinin tepkisini çeken ve şahsına yönelik Beyaz TV stüdyosunun önünde protesto hazırlıkları yapılan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, ROK'un kanaldan kovulduğunu açıkladı.
Osman Gökçek, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, "Rumeli kökenli kardeşlerimizin hassasiyeti bizim de hassasiyetimizdir. Yarın Akşam itibariyle Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV’de yer almayacaktır."
Eylem iptal edildi: Öte yandan Beyaz TV önünde protesto eylemi yapacak Boşnaklar ve Ahlak Gönüllüler Platformu, Twitter hesabından eylemin iptal edildiğini ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz TV ile ilişkisinin kesildiğini belirtti.
Üstün gayretlerle..: Ahlak Gönüllüler Platformu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Camiamızın üstün gayretleri neticesinde Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz TV ile ilişiği kesildi. Ahlak Gönüllüleri Platformu'nun bu akşam Beyaz TV önünde yapacağı protesto iptal edilmiş olup saat 21.00'da Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde basın açıklaması yapılacaktır."