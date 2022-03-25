BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz'da Seren Serengil'den Şeyma Subaşı ifşası yeni sevgilisi kim
BEYAZ TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'da yorumcu Seren Serengil Mısırlı Mohammed Al Saloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisini ifşa etti.
Seren Serengil, Beyaz Tv'de yorumcusu olduğu Söylemezsem Olmaz programında magazin gündemini sallayacak iddialar ortaya attı. Seren Serengil, Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı'nın özel hayatı hakkında magazin gündemini sallayan bir 'ifşa'da bulundu.
Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz programında Mohammed Alsaloussi'den ayrıldıktan sonra İstanbul'a gelen Şeyma Subaşı'nın özel hayatı hakkında magazin gündemini sallayan bir iddia ortaya attı.
'Iraklı aşkı Ebru Gündeş'i bırakıp Şeyma Subaşı'ya gitti' iddiası: Serengil'e göre Kuzey Iraklı Rassan Khoshnaw Ebru Gündeş'i bırakıp Şeyma Subaşı'na gitti.
Müşterisi azalmış: Bir süre önce Ebru Gündeş'le ismi anılan Rassan Khoshnaw, iddialara göre ünlü şarkıcının sahnesine o kadar çok gitti ki Gündeş'in müşterileri azaldı.