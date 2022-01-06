BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz'da Seren Serengil'den Ebru Gündeş bombası: Kızını Reza Zarrab düşmanlarından saklıyor

BEYAZ TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz magazin programının sunucularından seren serengil, Ebru Gündeş yılbaşında sahne aldığı Kıbrıs’ta, kızının yüzünü kameralar göstermediğini , bunun nedeni olarak da eski eşi Reza Zarrab'ın düşmanlarının kızını görmesinden kaçındığı için böyle bir tutum sergilediğini öne sürerek çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.