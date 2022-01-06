BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz'da Seren Serengil'den Ebru Gündeş bombası: Kızını Reza Zarrab düşmanlarından saklıyor
BEYAZ TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Seren Serengil, Ebru Gündeş'in kızı Alara'nın yüzünü Reza Zarrab'ın düşmanlarından dolayı sakladığını iddia etti.
BEYAZ TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz magazin programının sunucularından seren serengil, Ebru Gündeş yılbaşında sahne aldığı Kıbrıs’ta, kızının yüzünü kameralar göstermediğini , bunun nedeni olarak da eski eşi Reza Zarrab'ın düşmanlarının kızını görmesinden kaçındığı için böyle bir tutum sergilediğini öne sürerek çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.
Yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alan ve arkılarını söyleyip izleyenlere unutulmaz anlar yaşatan Gündeş, yeni yıla girdikten kısa bir süre sonra kendisini izleyen kızı Alara’nın yanına koştu.
Alnına öpücük konduran Ebru Gündeş şarkısını söylemeye devam etti.
Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil'in iddiasına göre; Gündeş, kızının görüntüsünü basınla paylaşan izleyicisine kızdı.