BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz'da Cengiz Kurtoğlu'ndan 'darp gecesi' savunması
BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz canlı yayınında Cengiz Kurtoğlu bıçaklı saldırı yaşanan geceyle ilgili konuştu: Benim bıçakla ne işim var, namus için olsa silahı elime alır vururum...
BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz canlı yayınında, iş adamı Mustafa Can'a masadan aldığı servis bıçağı ile saldırdığı iddia edilen Cengiz Kurtoğlu'ndan yeni açıklama geldi. Kendisine tuzak kurulduğunu söyleyen Kurtoğlu, "Benim bıçakla ne işim var! Namus için olsa silahı elime alır vururum. Telefonun ışığı parlıyor, ben 4-5 metre daha bu taraftayım. Ufak tefek itiş kakış oldu. 'Çıkartın bu adamı gitsin' dedim" dedi.
Cengiz Kurtoğlu, Sarıyer'de katıldığı bir doğum günü partisinde Orhan Gencebay'a hakaret ettiğini öne sürdüğü iş insanı Mustafa Can'la tartıştı. Masadan aldığı servis bıçağı ile iş insanına saldırdığı öne sürülen sanatçı, Beyaz TV'de ekranlara gelen 'Söylemezsem Olmaz' programında, çok konuşulan olayın perde arkasına dair açıklama yaptı.
"Bana kesinlikle tuzak kuruldu"
"Bana kesinlikle tuzak kuruldu" diyen Cengiz Kurtoğlu, "Sinir sistemlerim iyi değil, böyle şeylere alışık değilim. Bir kardeşim doğum gününe davet etti. Gittik, her şey çok güzel, saygılı sevgili. Alkolün de etkisiyle ağzını bozarak ileri geri konuşmaya başladı. İkaz ettim kendisini 'sözlerini geri al' diye. Orada ufak tefek gerilmeler oldu." dedi.
"Namus için olsa silahı elime alır vururum"
Kurtoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Benim bıçakla ne işim var. Namus için olsa silahı elime alır vururum. Telefonun ışığı parlıyor, ben 4-5 metre daha bu taraftayım. Ufak tefek itiş kakış oldu. 'Çıkartın bu adamı gitsin' dedim. Fiziksel hiçbir hareket yok. Karakola gitmiş, ben de gittim ve ifade verdim. Konu buraya kadar geldi."