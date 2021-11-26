BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz'da Cengiz Kurtoğlu'ndan 'darp gecesi' savunması

"Namus için olsa silahı elime alır vururum"

Kurtoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim bıçakla ne işim var. Namus için olsa silahı elime alır vururum. Telefonun ışığı parlıyor, ben 4-5 metre daha bu taraftayım. Ufak tefek itiş kakış oldu. 'Çıkartın bu adamı gitsin' dedim. Fiziksel hiçbir hareket yok. Karakola gitmiş, ben de gittim ve ifade verdim. Konu buraya kadar geldi."