Betül Demir orman perisi oldu! Gürcistan'da klip çekti
Betül Demir, Aşkın Tuna için hazırlanan saygı albümünde Devlerin Aşkı Büyük Olur şarkısını seslendirdi. Demir, şarkının klibi için orman perisi oldu.
Betül Demir, DMC’nin Aşkın Tuna için hazırladığı saygı albümünde yorumladığı Devlerin Aşkı Büyük Olur şarkısına 3 gün boyunca Gürcistan’da klip çekti. Düzenlemesini başarılı aranjör Emirhan Cengiz’in yaptığı şarkının klibini ödüllü yönetmen Murad Küçük çekti.
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Elmaelma'dan Deniz Temur'un haberine göre, filmlere konu olan gerçek aşk hikayesi Ali ve Nino anısına yapılmış olan ünlü dev heykeller eşliğinde çekilen klipte Demir, senaryo gereği 300 yıllık botanik bahçede orman perisini canlandırdı.
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Stil danışmanı Ceylan Atınç’ la birlikte Şarkısı için imaj tazeleyen Betül Demir; “90’lı yıllarda bu şarkıya aşıktım, devlerin aşkı bana hem kariyerimde hem de özel hayatımda dev şans getirecek” dedi.
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