Bestemsu Özdemir Demet Akalın'a meydan okudu: Sevgilim yoksa kendim hallediyorum

Başından geçen bir hikayeyi anlatan Demet Akalın, "Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı, takır takır jantın üstünde gidiyoruz. Durduk ve ben hemen kocamı aradım. Mesela o arayamadı. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" ifadelerini kullanmıştı.