Beşinci evliliğini yapmıştı! Cem Özer başka bir kadınla el ele görüntülendi!

Cem Özer, birlikte görüntülendiği kadının eşiyle ortak arkadaşları olduğunu ve aralarında aşk ilişkisi bulunmadığını söyledi: “Hanımefendi iş insanı. Kendisi aile dostumuz. Bir önceki gece yaşadığı sıkıntılardan dolayı psikolojisi bozulmuş.