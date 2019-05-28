Beşinci evliliğini yapmıştı! Cem Özer başka bir kadınla el ele görüntülendi!
Cem Özer, Bodrum'da el ele bir kadınla güneşlenirken görüntülendi. Özer, kadının eşiyle ortak arkadaşları Emine Aydın olduğunu söyledi.
2017 yılında evlendiği beşinci eşi Pınar Dura ile Bodrum’da tatil yapan ve fotoğraflarını sık sık sosyal medyada paylaşan Cem Özer, önceki gün Akyarlar’daki Sentido Bellazure Beach’teydi. Ünlü şovmen plajda kumral bir kadınla el ele güneşlenirken objektife yansıdı. İkilinin samimi tavırları, Cem Özer’i tanıyan tatilcileri şaşırttı.
Cem Özer, birlikte görüntülendiği kadının eşiyle ortak arkadaşları olduğunu ve aralarında aşk ilişkisi bulunmadığını söyledi: “Hanımefendi iş insanı. Kendisi aile dostumuz. Bir önceki gece yaşadığı sıkıntılardan dolayı psikolojisi bozulmuş.
Beni aradı, buluşup sohbet ettik. Dost tesellisi diyebiliriz. Dostane bir şekilde el ele tutuştuk. Gizli saklı bir durum olsa orada ne işimiz var?”
Emine Aydın, Cem Özer’le el ele tutuşmalarının yanlış anlaşıldığını söyledi: