Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Atiba kararı: "Ben giderken de söylemiştim..."
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda Beşiktaş sahasında Serik Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi ve 39 yaşındaki kaptan Atiba Hutchinson hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Serik Belediyespor’u 3-1 mağlup ederek tur atlayan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş maçın ardından soruları yanıtladı.
Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yılını hatırlatarak sözlerine başlayan tecrübeli teknik adam, “Yarın 10 Kasım. Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle anıyorum. Minnettarız. Kurucumuz olarak, yol gösterip önümüzü açan liderimiz. Hepsine minnettarız” dedi.
Karşılaşmaya değinerek sözlerine devam eden Güneş, “Bugün oyuna baktığımızda, rakibimizin gücü ve oyuncu kalitesi bizim gerimizdeydi. Her şeye rağmen oyun başlangıcı ve ilk yarının çoğunda ciddi bir oyun ortaya koymak istedik. Bu da skora yansıdı. İkinci yarıda da pozisyonlar bulduk ama oyuncuların, rakibe göre üstün olmasından kaynaklı pozisyonlardı. Rakibin de oynamasına izin verdik. İkinci yarıda hatalarımız oldu ama bunları baskıyla giderdik. Kendi sahamızda kaptırdığımız toptan rakibin gol atması, bizim için eksi puan. Bugün kazanmış olmak önemli. İlk yarıdaki ciddiyet için oyunculara teşekkür ediyorum. Ama ikinci yarıda tempo düşürüp top kullanamamamız da bizim eksilerimiz. Rakibi oynatıyoruz. Hiç oynamayan oyuncularımız vardı. Oyunun akışındaki eksikleri söyleyeceğim. Birkaç sakat oyuncumuz vardı, onları kullanmadık. Diğer oyuncuları dinlendirdik. Hangi oyuncuyla çıksak, kazanmamız gereken bir maçtı ve kazandık.
Kupada önümüzde maçlar olacaktır. Beşiktaş’ın hedefi kupayı da kazanmaktır. Ligde de son maçta aldığımız yaraya rağmen yarışta olacağımızı düşünüyorum. Bu umutla yaşıyoruz zaten. Beşiktaş bir ailedir ve birlikte güçlüyüz. Antalyaspor maçının çok daha kaliteli ve zor olacağını düşünüyorum. Bu maçın artık bir önemi kalmadı. Bu dönemi bitirip, kamp döneminde iyi bir hazırlıkla, ikinci döneme iyi başlamamız gerekiyor. Eldeki oyuncuların verilen şansı iyi kullanması için bir dönem var, bunu da kullanacağız.