Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Atiba kararı: "Ben giderken de söylemiştim..."

Karşılaşmaya değinerek sözlerine devam eden Güneş, “Bugün oyuna baktığımızda, rakibimizin gücü ve oyuncu kalitesi bizim gerimizdeydi. Her şeye rağmen oyun başlangıcı ve ilk yarının çoğunda ciddi bir oyun ortaya koymak istedik. Bu da skora yansıdı. İkinci yarıda da pozisyonlar bulduk ama oyuncuların, rakibe göre üstün olmasından kaynaklı pozisyonlardı. Rakibin de oynamasına izin verdik. İkinci yarıda hatalarımız oldu ama bunları baskıyla giderdik. Kendi sahamızda kaptırdığımız toptan rakibin gol atması, bizim için eksi puan. Bugün kazanmış olmak önemli. İlk yarıdaki ciddiyet için oyunculara teşekkür ediyorum. Ama ikinci yarıda tempo düşürüp top kullanamamamız da bizim eksilerimiz. Rakibi oynatıyoruz. Hiç oynamayan oyuncularımız vardı. Oyunun akışındaki eksikleri söyleyeceğim. Birkaç sakat oyuncumuz vardı, onları kullanmadık. Diğer oyuncuları dinlendirdik. Hangi oyuncuyla çıksak, kazanmamız gereken bir maçtı ve kazandık.