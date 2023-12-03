Beşiktaş'ta isyan çıktı! Başkan adaları 'rezalet' deyip delegelerden sabır istedi yeni başkan kim olacak?
Beşiktaş'ta seçim günü geldi çattı. Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleşen ve siyah-beyazlıların 35. başkanının belli olacağı olağanüstü seçimli genel kurul toplantısına organizasyonun kötülüğü damga vurdu. İnsanlar oy verebilmek için salon dışında uzun kuyruklar oluşturdu. Başkan adayları isyan etti.
Siyah-beyazlı kulübü gelecek 1,5 yılda Beşiktaş'ı yönetecek yönetim kurulunu belirlemek için 21 sandıkta oy kullanılıyor. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'ndeki genel kurulda 21 bin 219 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Beşiktaş'ın kongresinde Hasan Arat ile Serdal Adalı başkanlık için yarışırken, genel kurul üyeleri Hasan Arat için turuncu, Serdal Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanıyor. Ancak organizasyonun kötülü nedeniyle oy kullanmak için insanlar uzun kuyruklar oluşturuyor.
Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hasan Arat, olağanüstü seçimli genel kurulun yapıldığı BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nin önünde kalabalık oluşmasını eleştirerek, oy kullanmayı bekleyen kongre üyelerinden sabırlı olmalarını istedi. Siyah-beyazlı kulübün tarihi kongrelerinden birini yaşadığını vurgulayan Hasan Arat şunları söyledi:
"23 yıllık düzenin bu nedenle son bulması lazım. Beşiktaş camiasına bunu layık görenler, burayı yönetemezler. Beşiktaş camiası bu şekilde beklemeyi hak etmiyor. Herkes sabırlı olsun. Dışarıda 1,5 kilometreye uzanan kuyruklar var. Sakın bırakıp gitmeyin. Zaten istenen buydu."
"Lütfen mücadele edin. Biraz daha bekleyin. Çok haklısınız ama bir daha Beşiktaş'ta böyle bir şey olmayacak. Dün bu yönetimi alkışlayanlar şimdi ne diyecekler? Bekleyin, oyunuzu kullanın. Sakın geri dönmeyin. Bariyerlerden içeriye girenler saat 17.00'yi geçse bile oy kullanma hakkına sahip."