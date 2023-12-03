Beşiktaş'ta isyan çıktı! Başkan adaları 'rezalet' deyip delegelerden sabır istedi yeni başkan kim olacak?

"Lütfen mücadele edin. Biraz daha bekleyin. Çok haklısınız ama bir daha Beşiktaş'ta böyle bir şey olmayacak. Dün bu yönetimi alkışlayanlar şimdi ne diyecekler? Bekleyin, oyunuzu kullanın. Sakın geri dönmeyin. Bariyerlerden içeriye girenler saat 17.00'yi geçse bile oy kullanma hakkına sahip."