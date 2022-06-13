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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Ersin Destanoğlu da gidiyor

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Ersin Destanoğlu da gidiyor

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın ardından Ersin Destanoğlu da takımdan ayrılıyor. 21 yaşındaki kaleci için Avrupa'nın 4 farklı liginden kulüpler siyah beyazlı yönetim ile temasa geçti! İşte son dakika haberinin detayları

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Ersin Destanoğlu da gidiyor

Beşiktaş, bir ayrılığa daha hazırlanıyor! Frankfurt'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın ardından Ersin Destanoğlu da kariyerine Avrupa'de devam edecek.

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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Ersin Destanoğlu da gidiyor

21 yaşındaki kaleci için Fransa, Almanya, Avusturya ve Hollanda'dan kulüpler Siyah-Beyazlılar ile temaslarını sürdürüyor.

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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Ersin Destanoğlu da gidiyor

Nantes, Lyon, Nice, Ajax, Schalke 04 ve Red Bull Salzburg, 21 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmak kulüpler arasında yer alıyor.

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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Ersin Destanoğlu da gidiyor

Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş'ta kalması ise zor görünüyor. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan milli kaleci, gelecek sezonun devre arasınde serbest durumda olacak.

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