Beşiktaş'ta baygın kağıt toplayıcısı ayılınca dehşeti yaşattı! Sağlıkçılara saldırdı
BEŞİKTAŞ'ta yaşanan hareketli dakikalar inanılmazdı. Baygın yatan kağıt toplayıcısı şahıs ayıldığında sağlık ekiplerine dehşeti yaşattı. Polis, güçlükle gözaltına aldığı şahsı karakola götürdü.
Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde öğle saatlerinde yerde baygın halde bir kişinin olduğunu görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
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Çevrede önlem alındı: Sağlık ekiplerinin gelmesi beklenirken yoldan geçen Beşiktaş Zabıta ekipleri durarak yol emniyetini aldı.
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Zabıta ekiplerinin haber vermesiyle Beşiktaş Arama kurtarma ekibinden bir kişi gelerek yerde yatan kişiyi kontrol etti.
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Yoldan geçen vatandaşlar şaşkın bakışlarla yerde yatan kişiyi izledi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişiye müdahale etmek istedi. Bu sırada birden ayılan kişi sağlık ekiplerine saldırdı.
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