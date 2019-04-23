Beşiktaşlı yıldız futbolcu Çukur'un yengesi Dilan Çiçek Deniz'e DM'den yürüdü
Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Cyle Larin'in, Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da Sena karakterini canlandıran Dilan Çiçek Deniz'e Instagram'dan, "Çok güçlüyüm, çok zenginim ve Kanadalıyım" diye mesaj attığı iddia edildi.
SHOW TV'nin fenomen dizisi Çukur'da Sena karakterini canlandıran Dilan Çiçek Deniz, Furkan Andıç'tan ayrıldıktan birkaç ay sonra, Berrak Tüzünataç'ın eski aşkı Birkan Sokullu ile Ocak ayında görüşmeye başlamıştı
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İlk kez Suadiye'de birlikte görüntülenen, aşkları da o kareyle ortaya çıkan Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Sokullu çiftinin, mutluluğu kısa sürdü
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Aradığı aşkı bir türlü bulamayan Deniz'e yeni bir talip çıktı.
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"Çok güçlüyüm, çok zenginim ve Kanadalıyım": Geçtiğimiz sene devre arasında Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Cyle Larin, Dilan Çiçek Deniz'i yakın takibe aldı.
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