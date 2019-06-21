Beşiktaşlı futbolcuyla adı anılan Merve Taşkın'ın sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı Bakın kim
Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius ile buluştuğunu iddia ederek gündeme gelen ve bakirelik itirafıyla çok konuşulan Merve Taşkın sevgilisiyle fotoğraf paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın yakışıklı kalecisi ile adı anılan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın sevgiliyle birlikte İnstagram'dan yaptığı paylaşımla herkesi ters köşe yaptı
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Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelen Merve Taşkın’dan sürpriz bir fotoğraf geldi.
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Sosyal medya hesabı İnstagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren fenomen Merve Taşkın, şarkıcı Onur Elmas'a aşkını itiraf etti.
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Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın ile şarkıcı Onur Elmas aşklarını sosyal medya hesaplarından aşkını ilan etti.
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