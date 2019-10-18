Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup'un mesajı ifşa oldu ilk açıklama geldi

Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'ın genç ismi Emre Mor'un, kızlara Instagram'ın DM'sinden yazdığı mesajlar ortaya çıkmış ve oldukça konuşulmuştu. Bu kez ise Oğuzhan Özyakup'un bir modele yazdığı mesajın ifşa olduğu iddia edildi.