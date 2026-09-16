Beşiktaş'a Orkun Kökçü'den kötü haber! Sakatlığı açıklandı
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde sakatlığı bulunan Orkun Kökçü'nün durumu yarın belli olacak.
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UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşaması ilk hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Marsilya, Tüpraş Stadyumu'nda yarın karşı karşıya gelecek.
Maç öncesinde Leandro Trossard'ın ardından kaptan Orkun Kökçü'den de Beşiktaş'a kötü haber geldi.
Sercan Dikme'nin haberine göre; Orkun Kökçü'nün ayak parmağında çatlak var. Yıldız oyuncunun, iğneyle oynama ihtimali bulunduğu iddia edildi.
Yapılacak kontrollerin ardından yıldız orta sahanın Marsilya maçında oynayıp oynamayacağı netleşecek.