Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Görüşmeler başladı: Şenol Güneş eski yıldızına kavuşacak!
Beşiktaş'ta yeniden teknik direktörlük koltuğuna oturan Şenol Güneş ilk sınavında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etmiş, Süper Lig'in 13.haftasında oynanan Galatasaray derbisini ise 2-1 kaybetmişti. Transfer çalışmalarına başlayan tecrübeli çalıştırıcı eski yıldızını yeniden takımında görmek istiyor. Bir dönem oynadığı futbol ile taraftarlarında sevgilisi haline gelen Talisca için düğmeye basan Siyah-Beyazlı yönetim yıldız futbolcunun menajeri ile masaya oturdu.
Ocak ayı transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Şenol Güneş önderliğindeki siyah beyazlılar, takımın eski yıldızını renklerine bağlamak için kolları sıvadı. Yönetimin ise yetenekli futbolcu için gözden çıkardığı maaş dudak uçuklattı.
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Beşiktaş, 11. haftanın sonunda Valerien Ismael ile yollarını ayırmıştı.
Teknik direktör adayları arasında çokça isimler geçse de Beşiktaş ile şampiyonluklar yaşan Şenol Güneş, kaptanlık koltuğuna oturmuştu.
Kara Kartal'ın başında ilk maçına Vodafone Arena'da çıkan tecrübeli teknik adam, ligin dibine demir atan Ümraniyespor'u 5-2 geçmeye başardı.