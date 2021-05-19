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Beşiktaş şampiyonluk kupasını kaldırdı

Beşiktaş şampiyonluk kupasını kaldırdı

Süper Lig'de 16. şampiyonluğuna uzanan Beşiktaş kupasını aldı. Kupayı TFF Başkanı Nihat Özdemir verdi. Takım kaptanları Atiba Hutchinson ve Necip Uysal şampiyonluk kupasını Vodafone Park'ta takım arkadaşlarıyla birlikte kaldırdı.

Beşiktaş şampiyonluk kupasını kaldırdı

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunu zirvede tamamlayarak 16. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş kupasına kavuştu.

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Beşiktaş şampiyonluk kupasını kaldırdı

Boğaz’dan gelerek Vodafone Park’a ulaşan siyah-beyazlıların şampiyonluk kutlamaları saat 19.03’te başladı.

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Beşiktaş şampiyonluk kupasını kaldırdı

Kutlamalar öncesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunulurken saatler 19.19’u gösterdiğinde tüm Türkiye’yle birlikte İstiklal Marşı okundu.

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Beşiktaş şampiyonluk kupasını kaldırdı

Beşiktaşlı sanatçılar Eypio, Reynmen, Hayko Cepkin, Mustafa Sandal, Murat Boz, Aynur Aydın ve Ömür Gedik kutlamalarda sahne alan isimler oldu.

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