Beşiktaş şampiyonluk kupasını kaldırdı

Kutlamalar öncesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunulurken saatler 19.19’u gösterdiğinde tüm Türkiye’yle birlikte İstiklal Marşı okundu.