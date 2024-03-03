Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi iki takımın taraftarları arasında gerginlik çıktı
Galatasaraylı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisi için Taksim Gezi Parkı'nda toplandı. Gruptakiler polis güvenlik kontrolünün ardından maçın oynanacağı Tüpraş Stadı'na yürüdü. Stat etrafında iki takımın taraftarları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak. İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararı gereği 1914 sarı-kırmızılıları taraftarlar derbide yer alacak. Mete Caddesi’nde toplanan Galatasaraylı taraftarlar daha sonra üst aramalarının ardından stada alınmaya başladı.
Bazı Galatasaraylı taraftarlar, stadyuma girmeden hemen önce Beşiktaş taraftarıyla sözlü atışma yaşadı.
Polis barikatını devirerek Beşiktaş taraftarına doğru koşmaya çalışan grubu polis kuvvetleri engelledi.
Polisin müdahalesi sonrası dağılan grup sakinleştirildi ve stadyuma giriş yaptı. Galatasaray taraftarlarının stada gelişi öyle görüntülendi.