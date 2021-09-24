Beşiktaş çArşı Serdar Ortaç'a 'dansöz' kıyafeti giydirdi! Sosyal medyadan 'cinsiyetçi' tepkisi

Defalarca özür diledi, "Sergen dostum" dedi ama...

Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın eski ve efsane oyuncularından Sergen Yalçın'ın çok eski dostu olduğunu, tüm camiadan özür dilediğini ve Beşiktaş Spor Kulübü'nün ve Başkanı'nın kendisini affetmesini beklediğini, alkollü ortamda böyle gaflar olabilediğini ancak artık çok geç olduğunu ve sözün ağızdan çıktığını ifade ettiği paylaşımının ardından, yıllar evvel verdiği bir röportajı hikaye olarak paylaştı. O röportajda dostu Sergen Yalçın'ı öven Serdar Ortaç camiaya sıcak bir mesaj vermeye çalışsa da BJK ve çArşı tarafında bir yumuşama söz konusu değil...