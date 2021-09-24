Beşiktaş çArşı Serdar Ortaç'a 'dansöz' kıyafeti giydirdi! Sosyal medyadan 'cinsiyetçi' tepkisi
Ünlü popçu Serdar Ortaç'ın , Beşiktaş-Adana Demirspor maçı sonrası, Adana'da sahne aldığı bir mekanda, BJK taraftarı çArşı'yı çok kızdıran el hareketi ve küfürlü söylemi ardından sosyal medyada deprem yarattı. Ortaç'ın özür videolarını da kabul etmeyen çArşı Ortaç'a dansöz kıyafeti giydirdi.
BEŞİKTAŞ taraftar grubu çArşı, Adana DemirSpor'la berabere kaldıkları maçın ardından sahnede el işareti yapan ve küfürlü sözler sarf eden Serdar Ortaç'a photoshop ile 'dansöz' kıyafeti giydirerek ünlü şarkıcının 'Ben adam olmam' şarkı sözünü fotoğrafa not düştü. çArşı cinsiyetçilikle eleştirilen bu paylaşımına "Beşiktaş çArşı'sı erkeğe küfür eder" yorumunu yazdı. Sosyal medyada bu paylaşım üst üste eleştiri ve tepki aldı. Beşiktaş'ın ve taraftar grubu çArşı'nın haklı iken, bu 'dansöz' paylaşımının ardından 'haksız' duruma düştüğü yorumları yapılırken, Beşiktaş camiası, Serdar Ortaç'a olan kızgınlığını 'kadınları aşağılama' üzerinden gerçekleştiren 'cinsiyetçi' bir paylaşım üzerinden gidermeye çalıştığı gerekçesiyle, yönüyle çok sayıda tepki mesajı aldı.
İşte çArşı'nın Instagram hesabından paylaştığı ve 'cinsiyetçi' olması nedeniyle yerden yere vurulan o görseli...
Defalarca özür diledi, "Sergen dostum" dedi ama...
Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın eski ve efsane oyuncularından Sergen Yalçın'ın çok eski dostu olduğunu, tüm camiadan özür dilediğini ve Beşiktaş Spor Kulübü'nün ve Başkanı'nın kendisini affetmesini beklediğini, alkollü ortamda böyle gaflar olabilediğini ancak artık çok geç olduğunu ve sözün ağızdan çıktığını ifade ettiği paylaşımının ardından, yıllar evvel verdiği bir röportajı hikaye olarak paylaştı. O röportajda dostu Sergen Yalçın'ı öven Serdar Ortaç camiaya sıcak bir mesaj vermeye çalışsa da BJK ve çArşı tarafında bir yumuşama söz konusu değil...
Ne olmuştu?
“Bu şarkıyı Adana için söylüyoruz” deyip, mekandakileri dansa davet etti
Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçın sonucunda beraberlikle sahadan ayrılmasının ardından, sahnede şarkısını yarıda kesen Serdar Ortaç, yaptığı el hareketi ve söylediği küfürlü sözlerle Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti, siyah beyazlı kulüp tarafından Ortaç'a dava işlemi başlatıldı. Adana’da sahne aldığı bir mekanda Adanalılar’ı kutlayan Ortaç, kutlama esnasında argo ifadeler kullandı. “Bu şarkıyı Adana için söylüyoruz” deyip, mekandakileri dansa davet etti.