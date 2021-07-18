Beşiktaş bombayı patlattı! 50 milyon euroluk yıldız Alex Teixeira Kartal için geliyor

Josef de Souza sinyali vermişti

Alex Teixeira’nın kulüple adının geçmesi bile taraftarlarda büyük heyecan yaratırken, bu transferde yönetimin çabası kadar kuşkusuz en önemli paylardan biri de takımın diğer bir Brezilyalı yıldızı Josef de Souza’ya ait.