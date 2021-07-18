Beşiktaş bombayı patlattı! 50 milyon euroluk yıldız Alex Teixeira Kartal için geliyor
Siyah beyazlılar, listenin ilk sırasında bulunan Brezilyalı yıldızla her konuda anlaşma sağladı. Orta sahada oynamasına karşın gole yaptığı büyük katkıyla da dikkat çeken oyuncu Çin'e 50 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. İşte detaylar...
Beşiktaş Salih Uçan, Mehmet Topal ve son olarak Kenan Karaman’ı kadrosuna katan Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira’ya da bünyesine katma hazırlığında. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın transfer listesinde ilk sırada yer alan Sambacı ile yapılan görüşmelerde orta yolu bulundu ve prensipte anlaşma sağlandı.
Çin ekibi Jiangsu FC’den ocak ayında ayrılan ve bonservisi elinde olan Teixeria siyah beyazlıların yıllık 2,5 milyon Euro garanti ücret teklifine 'tamam' dedi. İlk etapta yıllık ücret harici imza parası talep eden Brezilyalı uzun süren görüşmeler sonunda ikna edildi. Menajerlik ücreti, maç başı ve bonuslar gibi konuların çözüme kavuşmasıyla birlikte Brezilyalı, kendisini 2 yıllığına Kartal yapacak sözleşmeye imza atacak.
Josef de Souza sinyali vermişti
Alex Teixeira’nın kulüple adının geçmesi bile taraftarlarda büyük heyecan yaratırken, bu transferde yönetimin çabası kadar kuşkusuz en önemli paylardan biri de takımın diğer bir Brezilyalı yıldızı Josef de Souza’ya ait.
De Souza ülkesinde birlikte tatil yaptığı vatandaşı ve yakın arkadaşı Teixeira’ya kartal pozu verdirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşırken, bu hareket transferin bittiği şeklinde yorumlanmıştı.