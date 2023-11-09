Beşiktaş-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Burak Yılmaz'ın muhtemel 11'i...
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta heyecanı. Turnuvadaki temsilcimiz Beşiktaş, bu akşam sahasında Norveç ekiplerinden Bodo Glimt ile karşı karşıya gelecek. Konferans Ligi'ne güzel bir başlangıç yapamayan Beşiktaş, gruplarda henüz galibiyet alamadı. Siyah-beyazlı ekip kalan son 3 maçını da kazanarak gruplardan çıkmak istiyor. Peki, Beşiktaş-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Burak Yılmaz'ın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 belli oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş taraftarı önünde Bodo Glimt ile mücadele edecek.
Norveç ekibiyle oynanan ilk maçı deplasmanda 3-1 kaybeden Beşiktaş, sahasında kazanıp yükselişe geçmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında bu akşam Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i belli oldu
Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın takımını sahaya şu 11'le çıkarması bekleniyor:
Mert, Rosier-Necip-Bailly-Zaynutdinov, Amir-Gedson, Rashica-Chamberlain-Cenk, Aboubakar