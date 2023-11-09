Beşiktaş-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Burak Yılmaz'ın muhtemel 11'i...

Norveç ekibiyle oynanan ilk maçı deplasmanda 3-1 kaybeden Beşiktaş, sahasında kazanıp yükselişe geçmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?