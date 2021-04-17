Ahmet Çakar: Halis Özkahya'yı hiç beğenmedim. Ankaragücü lehine verdiği iki penaltı kesin doğru ama Beşiktaş'ın attığı ilk golde Vida'nın bir oyuncuya dirseği var. VAR'la beraber atladılar. N'Koudou, rakibinin diz kapağına bilerek ve isteyerek basıyor. Kırmızı olabilirdi. Artık Beşiktaş için tehlike çanları çalmaya başladı. Bunlar zorlu yarışta son dönemece girilirken ön görülemeyen puan kayıpları. Ama tabii ki takipçileri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları şimdi daha da önemli hale geldi. Bakalım onlar ne yapacak.