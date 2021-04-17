Beşiktaş- Ankaragücü maçı sonrası olay yorum! Beşiktaş'ın ilk golü iptal olmalıydı
Süper Lig'de Beşiktaş 90+3'te yediği golle Ankaragücü ile sahasında 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Spor yazarları, Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçını yorumladı.
Süper Lig'de Beşiktaş 90+3'te yediği golle Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. 52. dakikada 2-0 öne geçen Kara Kartal, skoru koruyamadı ve şampiyonluk yolunda önemli bir 2 puan kaybetti. Ankaragücü ise geri dönüşüyle çok önemli 1 puan kazandı. Spor yazarları, Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçını yorumladı.
Bilal Meşe: Kulusic, iki golü kendi kalesine atmasaydı, ne olurdu acaba! Yahuuu, ne güzel senin yapamadığını rakip savunmacı yaptı! Daha ne istiyorsun arkadaş? Müthiş bir avantaj yakaladın, kullanamadın, iki ALTIN puan uçup gitti! Rosier’in iptal edilen golü de tartışılır!
Atilla Gökçe: Bu maç Beşiktaş’a ciddi uyarı sinyalleri veriyor. Takımda yorgunluk ve durgunluk var, Aboubakar da yok. Yine de liderlikleri sürüyor. Yolculukları devam ediyor. Bu uyarı belki de Beşiktaş için son derece değerli oluyor.
Ahmet Çakar: Halis Özkahya'yı hiç beğenmedim. Ankaragücü lehine verdiği iki penaltı kesin doğru ama Beşiktaş'ın attığı ilk golde Vida'nın bir oyuncuya dirseği var. VAR'la beraber atladılar. N'Koudou, rakibinin diz kapağına bilerek ve isteyerek basıyor. Kırmızı olabilirdi. Artık Beşiktaş için tehlike çanları çalmaya başladı. Bunlar zorlu yarışta son dönemece girilirken ön görülemeyen puan kayıpları. Ama tabii ki takipçileri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları şimdi daha da önemli hale geldi. Bakalım onlar ne yapacak.