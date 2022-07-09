Beşar Esad, Türkiye operasyonu öncesi Halep'te şov yaptı! Eşi, kızı ve 2 oğluyla...
SURİYE Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye'nin sınır ötesi operasyona hazırlandığı günlerde Halep'e gidip şov yaptı. Esad'a kanserle mücadelesini kazanan eşi Esma Esad ile iki oğlu ve kızı da eşlik etti.
On yılı aşkın bir süredir kaosun, şiddetin ve belirsizliğin bitmek bilmediği Suriye’de Beşar Esad'dan yeni propaganda hamlesi. Daha önce bombalayarak düm düz ettiği Halep'e ailecek ziyaret yapan Beşar Esad, vatandaşlarla sohbet edip bol bol propaganda fotoğrafları çektirdi.
Son dönemde Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik bir askeri operasyon hazırlığı içerisinde olduğuna dair Ankara’dan arka arkaya açıklamalar gelirken, yıllardır halkının taleplerine kulaklarını tıkayan Beşar Esad ortaya çıktı.
Esad’ın Halep’e yaptığı propaganda ziyaretinin fotoğrafları Suriye Devlet Başkanlığı’nın resmi Facebook sayfasında paylaşıldı.
Dün Esad, bölgede kaosun başladığı günden beri 11 yıldır hiç uğramadığı Halep’e gitti.
Halep’in kuzeyine giden ve bölgedeki insanlarla konuşan Esad yalnız da değildi. Suriye Devlet Başkanı’na eşi Esma ve iki oğluyla kızı da eşlik etti.