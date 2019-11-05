Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz yakalanmasına Burcu Esmersoy yorumu

Amerika'da 2018 yılında hayatlarını birleştiren Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz iki ay önce anlaşmalı bir şekilde tek celsede boşanarak herkesi şaşkınlığa uğratmış, boşanmanın üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen Suyabatmaz'ın Berrak Tüzünataç ile görüntülenmesi ise magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.