Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz yakalanmasına Burcu Esmersoy yorumu
Burcu Esmersoy, iki ay önce boşandığı eşi Berk Suyabatmaz'ın Berrak Tüzünataç'la görüntülenmesi hakkında ilk kez konuştu.
Amerika'da 2018 yılında hayatlarını birleştiren Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz iki ay önce anlaşmalı bir şekilde tek celsede boşanarak herkesi şaşkınlığa uğratmış, boşanmanın üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen Suyabatmaz'ın Berrak Tüzünataç ile görüntülenmesi ise magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Berk Suyabatmaz'ın oyuncu Berrak Tüzünataç ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları dilden dile dolanırken Burcu Esmersoy, bu konu hakkında ilk kez konuştu.
2. Sayfa'nın haberine göre; Bir davete katılan Burcu Esmersoy, "İki bekar insan, eğer ilişkileri varsa beni hiç ilgilendirmez" dedi.
Peki, ne olmuştu?
Bomonti'de bir restoranda Berrak Tüzünataç ile baş başa görüntülenen Berk Suyabatmaz, flaşların patlamasıyla ne yapacağını şaşırdı. Şoförüne mekanın önünde siper aldıran Suyabatmaz, görüntülenmekten kaçamadı.