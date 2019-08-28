Berrak Tüzünataç hamakta paylaşım yaptı! Hayranları parmaklarına taktı
Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, sezonun yorgunluğu ailesiyle birlikte yaptığı tatilde atıyor. Hamakta neşeli bir paylaşımda bulunan ünlü oyuncuya takipçilerinden ilginç yorumlar geldi.
Yakın arkadaşı Özge Özpirinçci ile beraber rol alacağı filmin çekimlerini tamamlayan Berrak Tüzünataç, yoğun iş temposunun yorgunluğunu ailesiyle beraber yaptığı tatil ile atıyor.
Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, yakın dostu Özge Özpirinçci ile ''Biz Böyleyiz'' filminin çekimlerini tamamlamanın ardından ailesiyle beraber tatile çıkmıştı. Yoğun geçen sezonun stresini atan Berrak Tüzünataç, ailesiyle yaptığı tatilde annesinin çektiği bikinili pozlarını Instagram hesabından sevenleriyle paylaşmıştı.
Düzgün fiziği ve oyunculuktaki başarısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Berrak Tüzünataç, mor bikinili fotoğrafının altına "Annem bir sürü fotoğrafımı çekti" notunu düşmüştü. Tüzünataç'ın fotoğrafı dakikalar içinde binlerce beğeni almıştı.
"Başlamayın çok berbat bir şey"
Sporu hayatının her anına dahil eden ve yaptığı sporla kaslı bir vücut elde eden Berrak Tüzünataç'ın vücudu ise olay olmuştu. Berrak Tüzünataç, fotoğrafının altına "Spora başlamayı düşünüyorum. Spor bedeni böyle erkeksi bir hale mi getiriyor? Bel kısmınız özellikle kaslar falan çok erkeksi" diyen takipçisine "Başlamayın çok berbat bir şey" cevabını vermişti.