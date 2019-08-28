Berrak Tüzünataç hamakta paylaşım yaptı! Hayranları parmaklarına taktı

"Başlamayın çok berbat bir şey"

Sporu hayatının her anına dahil eden ve yaptığı sporla kaslı bir vücut elde eden Berrak Tüzünataç'ın vücudu ise olay olmuştu. Berrak Tüzünataç, fotoğrafının altına "Spora başlamayı düşünüyorum. Spor bedeni böyle erkeksi bir hale mi getiriyor? Bel kısmınız özellikle kaslar falan çok erkeksi" diyen takipçisine "Başlamayın çok berbat bir şey" cevabını vermişti.