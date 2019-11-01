Berrak Tüzünataç Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz ile görüntülendi!

2018 Yılında Amerika'da evlenen Burcu Esmersoy ve iş insanı Berk Suyabatmaz, geçtiğimiz aylarda aldıkları kararla boşanmış, ikilinin boşanma nedenleri için ihanet iddiaları çıksa da Esmersoy, bu iddiayı her zaman yalanlamıştı.