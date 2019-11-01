Berrak Tüzünataç Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz ile görüntülendi!
Burcu Esmersoy'un geçtiğimiz aylarda boşandığı eşi Berk Suyabatmaz, Berrak Tüzünataç ile görüntülenince ne yapacağını şaşırdı.
2018 Yılında Amerika'da evlenen Burcu Esmersoy ve iş insanı Berk Suyabatmaz, geçtiğimiz aylarda aldıkları kararla boşanmış, ikilinin boşanma nedenleri için ihanet iddiaları çıksa da Esmersoy, bu iddiayı her zaman yalanlamıştı.
Boşanmanın ardından Berk Suyabatmaz, kendini gecelere atmış, sık sık farklı güzellerle yakalanır olmuştu ki bu sefer ki güzel herkesin dikkatini çekti.
Bomonti'de bir restoranda Berrak Tüzünataç ile baş başa görüntülenen Berk Suyabatmaz, flaşların patlamasıyla ne yapacağını şaşırdı. Şoförüne mekanın önünde siper aldıran Suyabatmaz, görüntülenmekten kaçamadı.
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, yakalandıklarını fark eden ikili, mekanın iç kısmına geçip bir süre orada vakit geçirmenin ardından mekandan ilk çıkan Berrak Tüzünataç oldu.