Berrak Tüzünataç Berk Suyabatmaz aşkı bitti! Kafa dinlemek için Bodrum'a gitti
Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz, Berrak Tüzünataç'la ile yollarını ayırdı. Çeşme tatilinde konuşup yollarını dostça ayırdılar.
Geçtiğimiz senenin Eylül ayında Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz'ın evlilikleri son buldu. Suyabatmaz, kısa bir süre sonra Berrak Tüzünataç ile görüntülendi ve ikili ilk olarak ilişkilerini saklasalar da ardından sosyal medyaya da koydukları fotoğraflarla ilişkileri netlik kazandı.
8 aydır aşk yaşayan çift, sürpriz bir şekilde ayrılık kararı aldı. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından Suyabatmaz ile Çeşme'de tatil yapan Tüzünataç, ayrılığın ardından Bodrum'a geçti.
Burada yakın arkadaşlarıyla buluşan Tüzünataç, bir süre Bodrum'da tatil yapıp kafa dinledikten sonra İstanbul'a dönecek.
Hürriyet'in haberine göre, Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz, sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırdı, ancak birbirlerini takipten çıkmadı.