Berrak Tüzünataç Berk Suyabatmaz aşkı bitti! Kafa dinlemek için Bodrum'a gitti

Geçtiğimiz senenin Eylül ayında Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz'ın evlilikleri son buldu. Suyabatmaz, kısa bir süre sonra Berrak Tüzünataç ile görüntülendi ve ikili ilk olarak ilişkilerini saklasalar da ardından sosyal medyaya da koydukları fotoğraflarla ilişkileri netlik kazandı.