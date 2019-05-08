Berna Laçin'den 'çıkarcı' iddialarına yanıt! İddialar Berna Laçin'i güldürdü

Berna Laçin, Ekrem İmamoğlu'na desteğini Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla açıklamıştı. Laçin, ''Aynı kurullarla yapıldığına göre tüm seçimler şaibe varsa madem kurullarda, hazır sandığa gidiyorken, ”gökten 3 elma düşsün” bu masalda da... 3 oy koyalım zarfa biri Anayasa Referandumu’na, biri Cumhurbaşkanlığı’na biri de İstanbul’un başına, o halde demek ki #herşeyçokgüzelolacak'' sözleriyle paylaşımında bulunmuştu.