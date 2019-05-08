Berna Laçin'den 'çıkarcı' iddialarına yanıt! İddialar Berna Laçin'i güldürdü
Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini açıklayan Berna Laçin, çıkan bazı haberlere sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
YSK’nın seçimi yenileme kararı almasının ardından Ekrem İmamoğlu, sanatçılara, iş insanlarına seslenmiş ve “Konuşun” çağrısında bulunmuştu. Bu çağrıya yüzlerce sanatçı sosyal medyadan karşılık verdi. Karşılık veren ünlü isimlerden biri de Berna Laçin.
Berna Laçin, Ekrem İmamoğlu'na desteğini Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla açıklamıştı. Laçin, ''Aynı kurullarla yapıldığına göre tüm seçimler şaibe varsa madem kurullarda, hazır sandığa gidiyorken, ”gökten 3 elma düşsün” bu masalda da... 3 oy koyalım zarfa biri Anayasa Referandumu’na, biri Cumhurbaşkanlığı’na biri de İstanbul’un başına, o halde demek ki #herşeyçokgüzelolacak'' sözleriyle paylaşımında bulunmuştu.
Bu sırada birtakım iddialar ortaya çıktı. İddia, sanatçıların bağlı bulundukları ajansın sahibinde seks kasetlerinin olduğu yönündeydi. İmamoğlu’na yönelik desteği de ajansın sahibi, sanatçıları tehdit ederek sağlamıştı. Bu iddialar Berna Laçin’i güldürdü. Laçin, söz konusu iddialara Twitter’dan cevap verdi ve şöyle dedi:
''Offfff bir ana haberden parça gördüm de şimdi tesadüfen dizi-reklam-konser almak için İmamoğlu’ndan taraf olmuş sanatçılar (Bu arada Tarkan-Cem Yılmaz,Şahan filan koca fotoğraflarımız var). E herkes kendi gibi bilir tabii Belediye neyin reklamını verecekse artık.''