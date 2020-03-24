Berna Laçin EBA TV'de gösterilen kafa kesme sahnelerine isyan etti! Bu gerçek mi?
Oyuncu ve yazar Berna Laçin, dün itibariyle başlayan uzaktan eğitimde gösterilen görüntülere tepki gösterdi. Laçin, sosyal medya hesabından "Sahiden ders olarak bunlar mı gösteriliyor?" diyerek sert çıktı.
Dünyayı esir alan koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de tedbirler arttırılırken, okullara ara verildi ve uzaktan eğitime geçildi. Dün Bakan Ziya Selçuk'un ilk ders açılışını yaptığı EBA TV'de Adnan Menderes'in idam görüntülerinin izletilmesine bir tepki de Berna Laçin'den geldi.
"Öğrencilere izletilen sahneler tepki çekti": Uzaktan eğitimin verildiği EBA TV'de izletilen görüntüler velileri ayağa kaldırdı. Menderes'in idam görüntülerinin ardından bir başka içerikte ise boğaz kesme sahnesine yer verildi. Çocukların ders arasındaki bu görüntüleri ise velilerin tepkisini çekti.
"Küçük çocuklara bunlar mı öğretiliyor?": Söz konusu içeriklere bir tepki de oyuncu Berna Laçin'den geldi. Twitter hesabından ders aralarında gösterilen görüntüleri paylaşan Laçin, "Şimdi 'bu gerçek mi' diye soracağım ve 'boğaz kesmek tabii gerçek, çocuklar internette neler izliyor' diyen Twitter sapkınları cevap yazacak! Küçücük çocuklara sahiden ders olarak bunlar mı gösteriliyor , peki okullarda neler öğretiliyordu acaba? Neler oluyor?" dedi.
Dün 1961 yılında idam edilen başbakan Adnan Menderes'in idam sahnesinin izletilmesi büyük tepkilere yol açmıştı.