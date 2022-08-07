Berkay'ın giydiği terliğin fiyatı dudak uçuklattı!
Şarkıcı Berkay eşi Özlem Ada Şahin ile Emirgan'da gezerken ayağındaki terlik herkesin dikkatini çekti. Terliğin fiyatı ise duyanları şaşırttı.
Magazin dünyasındaki isimler sık sık kıyafetleri ve aksesuarları ile gündeme geliyor. Genellikle üzerlerindeki aksesuarların fiyatları ortalamanın oldukça üzerinde olurken, bazılarının fiyatı dudak uçuklatacak cinsten oluyor. Bunlardan biri ise şarkıcı Berkay'ın terlikleri. Eşi Özlem Ada Şahin ile Emirgan'da dolaşırken magazincilere yakalanan Berkay'ın ayağındaki yeşil terlikler dikkatlerden kaçmadı. Terliğin fiyatının ise 11 bin TL olduğu ortaya çıktı.
Demet Akalın - şampanya konusunu es geçti
Berkay, 50 bin liralık saat yüzünden arasının bozulduğu Demet Akalın’ın sahnede işletmecinin başından aşağı şampanya dökmesine dair yorum yapmak istemedi.
Berkan konu ile ilgili “Ben anlamam o işlerden.” dedi. Eşi de ‘Bizi ilgilendirmez.” diye konuştu.
11 bin TL'lik terlik
Dünyaca ünlü bir markanın terliğini giyen Berkay, tarzıyla dikkat çekti.