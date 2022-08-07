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Berkay'ın giydiği terliğin fiyatı dudak uçuklattı!

Berkay'ın giydiği terliğin fiyatı dudak uçuklattı!

Şarkıcı Berkay eşi Özlem Ada Şahin ile Emirgan'da gezerken ayağındaki terlik herkesin dikkatini çekti. Terliğin fiyatı ise duyanları şaşırttı.

Berkay'ın giydiği terliğin fiyatı dudak uçuklattı!

Magazin dünyasındaki isimler sık sık kıyafetleri ve aksesuarları ile gündeme geliyor. Genellikle üzerlerindeki aksesuarların fiyatları ortalamanın oldukça üzerinde olurken, bazılarının fiyatı dudak uçuklatacak cinsten oluyor. Bunlardan biri ise şarkıcı Berkay'ın terlikleri. Eşi Özlem Ada Şahin ile Emirgan'da dolaşırken magazincilere yakalanan Berkay'ın ayağındaki yeşil terlikler dikkatlerden kaçmadı. Terliğin fiyatının ise 11 bin TL olduğu ortaya çıktı.

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Berkay'ın giydiği terliğin fiyatı dudak uçuklattı!

Demet Akalın - şampanya konusunu es geçti

Berkay, 50 bin liralık saat yüzünden arasının bozulduğu Demet Akalın’ın sahnede işletmecinin başından aşağı şampanya dökmesine dair yorum yapmak istemedi.

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Berkay'ın giydiği terliğin fiyatı dudak uçuklattı!

Berkan konu ile ilgili “Ben anlamam o işlerden.” dedi. Eşi de ‘Bizi ilgilendirmez.” diye konuştu.

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Berkay'ın giydiği terliğin fiyatı dudak uçuklattı!

11 bin TL'lik terlik

Dünyaca ünlü bir markanın terliğini giyen Berkay, tarzıyla dikkat çekti.

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