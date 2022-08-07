Berkay'ın giydiği terliğin fiyatı dudak uçuklattı!

Magazin dünyasındaki isimler sık sık kıyafetleri ve aksesuarları ile gündeme geliyor. Genellikle üzerlerindeki aksesuarların fiyatları ortalamanın oldukça üzerinde olurken, bazılarının fiyatı dudak uçuklatacak cinsten oluyor. Bunlardan biri ise şarkıcı Berkay'ın terlikleri. Eşi Özlem Ada Şahin ile Emirgan'da dolaşırken magazincilere yakalanan Berkay'ın ayağındaki yeşil terlikler dikkatlerden kaçmadı. Terliğin fiyatının ise 11 bin TL olduğu ortaya çıktı.