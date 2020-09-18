Berkay Şahin'in umursamaz tavırları pes dedirtti! Büyük tepki çekti
38 yaşında şarkıcı Berkay Şahin umursamaz tavırları ile tepkilerin odağı olmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz aylarda aileleriyle Bodrum'da tatil yapan Ali Sunal ve Berkay Şahin birbirlerine girmişlerdi. Gece 02.00'de ortaya çıkan gürültü sebebiyle Ali Sunal yan taraftaki binaya "Kapatın şu müziği kardeşim, evde bebek var ve biz uyuyamıyoruz" demişti.
Sunal ile otel sahibi arasında itiş kakış yaşandı. O sırada yüksek sesli müziğin şarkıcı Berkay'ın konakladığı villadan geldiği ortaya çıkmıştı. Kendi saz ekibiyle şarkı söyleyen Berkay, durumdan haberdar olunca koşarak kapıya gitmiş ve Sunal'dan özür dileyerek müziğin sesini kesmişti.
Tatilin ardından İstanbul'a dönen Berkay Şahin koronavirüsü umursamaz tavırları ile tepki çekmeye devam ediyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokakta maske takmamak suç olarak görülüyor ve adli para cezası uygulanıyor. Ancak şarkıcı Berkay Şahin, bu kuralı hiçe saymaya devam ediyor.