Berkay Şahin kesenin ağzını açtı! Lüks villanın günlük kirasını duyan inanamadı

2016 yılında sanatçı Berkay Şahin, uzun süredir birlikte olduğu Özlem Ada ile dünya evine girdi. 2017 ve 2019 yıllarında çocuklarını kucağına alan Şahin ailesi sık sık Arda Turan ile aralarındaki dava yüzünden magazin gündemine olay oluyor.