Berkay Şahin kesenin ağzını açtı! Lüks villanın günlük kirasını duyan inanamadı
Berkay Şahin ve Özlem Şahin çifti Ramazan bayramı tatili için kesenin ağzını açtı.
2016 yılında sanatçı Berkay Şahin, uzun süredir birlikte olduğu Özlem Ada ile dünya evine girdi. 2017 ve 2019 yıllarında çocuklarını kucağına alan Şahin ailesi sık sık Arda Turan ile aralarındaki dava yüzünden magazin gündemine olay oluyor.
Bayram tatilini fırsat bilen şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, soluğu Göcek'te aldı.
14 villadan oluşan, özel plajlı VIP bölümü seçen çifte; kızları Arya, Zeynep Mira ve bakıcıları da eşlik etti.
Özlem Ada Şahin, şezlongda güneşlendiği sırada kızı Zeynep ile ilgilenen Berkay, plaj içerisinde küçük kızının arkasından ayrılmadı.