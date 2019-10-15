Berkant Göktan: Alkol ve uyuşturucuyu bırakamadım
Bir dönem Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş formaları giyen Berkant Göktan, kariyeri hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.
Ülkemizde Galatasaray ve Beşiktaş formaları giyen, 1860 Münih'ten uyuşturucu kullandığı için gönderilen ve uzun süredir medyadan uzak kalan Berkant Göktan, Alman Sport1 kanalına bir röportaj verdi ve uyuşturucu bağımlılığıyla geçirdiği zor günleri anlattı.
"Şu anda iyiyim. 2 çocuğu olan bir aile babasıyım. Son 9 yılda futboldan uzak kaldım. 3 hafta önce Münih'e döndüm ve ailem, kardeşlerim, iki çocuğum ve eşimle birlikte yaşıyorum. Geri dönmemin asıl nedeni oğlum. O otistik. Terapisi için Almanya'da olması en iyisi çünkü burada çok iyi özel okullar var.
Geriye baktığımda negatif ve pozitif hissettiğim şeyler var. Hala çok üzgünüm, birçok insandan özür dilemediğim için üzgünüm. Gerçeklerden kaçtım. Benim için zaman gerektiren bir süreçti, bu yüzden Almanya'ya sırtımı döndüm ve dışarı gittim. Şimdi tekrar aileme döndüğüm için mutluyum.
Karanlık anılarım var. Tamamen dağılmış haldeydim ve kulübün imajı da ciddi şekilde darbe almıştı. 1860 Münih için sadece negatif manşetler vardı ve ben de bunu daha da kötü hale getirdim.