Berkant Göktan: Alkol ve uyuşturucuyu bırakamadım

"Şu anda iyiyim. 2 çocuğu olan bir aile babasıyım. Son 9 yılda futboldan uzak kaldım. 3 hafta önce Münih'e döndüm ve ailem, kardeşlerim, iki çocuğum ve eşimle birlikte yaşıyorum. Geri dönmemin asıl nedeni oğlum. O otistik. Terapisi için Almanya'da olması en iyisi çünkü burada çok iyi özel okullar var.