Berk Suyabatmaz'dan Burcu Esmersoy'a olay tepki! 'Kabak tadı verdi işine bak'
Son olarak eski eşi Berk Suyabatmaz'ın yeni sevgilisi Berrak Tüzünataç ile olan fotoğrafnı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutan Burcu Esmersoy, durumu iyice abarttı. Esmersoy, davet ederlerse düğünlerine gidebileceğini söyledi.
Burcu Esmersoy, geçtiğimiz yıl Eylül ayında Berk Suyabatmaz ile evliliğini sonlandırmış, eski eş Suyabatmaz'ın boşanmanın ardından Berrak Tüzünataç ile beraber olduğu ortaya çıkmıştı. Anlaşarak boşandıklarını her defasında dile getiren Burcu Esmersoy'da bu durumu hiç yadırgamamıştı.
Hatta Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç'ın çıktıkları aşk tatillerinden bir pozunu beğenmiş, bu hamlesiyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi haline gelmişti.
Birçok kişiden tepki alan Esmersoy, ''İkisi de keyifli bir anını paylaşmış ve bende gördüm beğendim. Beğenmeden geçmek çok saçma olurdu. Takip ettiğim insanları beğenmeye özen gösteriyorum. Bence çok güzel gözüküyorlar'' dedi.
Burcu Esmersoy fotoğraf beğenmenin de ötesine geçiren yine çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Esmersoy muhabirlerin “Düğünlerine davet edilseniz gider misin?” sorusuna “Davet ederler ise giderim tabi ki, düğün olsun ben giderim. Neden gitmeyeyim?” dedi.