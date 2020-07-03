Bergüzar Korel'in ikinci oğlu babası Halit Ergenç'in kopyası çıktı ilk kez görüntülendi
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in ikinci oğulları Han, ilk kez kameraların objektifine takıldı. Annesinin kucağındaki Han, babasına benzerliğiyle olay oldu.
2009 yılında Halit Ergenç ile hayatını birleştiren Bergüzar Korel, geçtiğimiz aylarda ikinci oğlu Han'ı kucağına aldı ve ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşadı. Fakat koronavirüs salgını sebebiyle ünlü çift eve kapanmak zorunda kaldı.
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Minik Han, koronavirüs salgını sürecinde herkesin merak konusu oldu. Salgından dolayı çocukları ve eşiyle evde zaman geçiren Bergüzar Korel ise önceki gün bebeğiyle Etiler'de görüntülendi.
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Habertürk'te yer alan habere göre; bebeğin yüzünü saklama çabasında başarılı olamayan aile, ilk kez bir arada objektiflere takıldı.
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Etiler'de bir mekanda oturan çift, arkadaşları ile bol bol vakit geçirdi. Kahve molasını Han bebeğin ağlaması ile bozan Korel, sık sık ayağa kalkarak, oğlunu gezdirdi.
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