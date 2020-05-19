Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'den olay sözler! Kardeşini tehdit etti

Annesini ve kardeşini, kendisine iftira atmakla suçlayan Zeynep Korel, kız kardeşi hakkında "Ben Bergüzar'a, 'Eğer benim karıma para yollamazsan seni mahvederim' diyormuşum. Bakın bu çok kalleşçe bir iftiradır. Bu artık bir onur savaşıdır. Ben konuşursam Bergüzar evden dışarı çıkamaz" sözleriyle kardeşine ateş püskürdü.