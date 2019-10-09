Bergüzar Korel'den temizlikçi ablası Zeynep Korel'e büyük şok! Tepkiler gecikmedi

Peki Zeynep Korel Neler söylemişti ve neler yapıyor?

Katıldığı bir programda açıklamlarda bulunan Zeynep Korel, "Amerika'da evlere temizliğe gidiyorum. Şuanda gündelikçilik yapıyorum. Bunun daha aşağısı yok. 'Ailenin imkanları olmasına rağmen sen nasıl bunu yapıyorsun?' diyenler çok. Hiçbir şey ayıp değil. Çalışmak hiç ayıp değil." demişti.