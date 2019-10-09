Bergüzar Korel'den temizlikçi ablası Zeynep Korel'e büyük şok! Tepkiler gecikmedi

Bergüzar Korel'den temizlikçi ablası Zeynep Korel'e büyük şok! Tepkiler gecikmedi
Ablası Zeynep Korel'in Amerika'da 400 TL karşılığında evlere temizliğe gittiği ve 70 TL karşılığında da köpeklere baktığı öğrenilen Bergüzar Korel, tepki çeken bir harekete imza atmaya hazırlanıyor.
2005 yılında hayatını kaybeden oyuncu Tanju Korel ve Hülya Darcan çiftinin kızları Zeynep Korel'in, Amerika'da hayatını sürdürmek için yaptığı meslek ile herkesi şaşırtmıştı. Türkiye'deki yaşamını bırakarak hayatına sıfırdan başladığı öğrenilen Zeynep Korel'in bu durumu yüzünden gözler, ablası Bergüzar Korel'e çevrilmişti.
Bir anda Türkiye'nin merak ettiği Zeynep Korel'in kendisini ortaya çıkarması, görünen o ki Bergüzar Korel'i rahatsız etmiş. Bu sebeple harekete geçen Bergüzar Korel'in avukatı Naim Karayaka; abla Zeynep Korel'e uzaklaştırma kararı aldıracağını ve kendisine dava açacağını açıkladı.
Peki Zeynep Korel Neler söylemişti ve neler yapıyor?
Katıldığı bir programda açıklamlarda bulunan Zeynep Korel, "Amerika'da evlere temizliğe gidiyorum. Şuanda gündelikçilik yapıyorum. Bunun daha aşağısı yok. 'Ailenin imkanları olmasına rağmen sen nasıl bunu yapıyorsun?' diyenler çok. Hiçbir şey ayıp değil. Çalışmak hiç ayıp değil." demişti.
Küçükken çalışmaya başladım: ''Babam hayatta olsaydı bana 'Temizlik yapma sana küçük bir şirket kuralım' derdi. Ben babamı çok erken kaybettim. Ben küçük anneydim. Benim bir ergenliğim ve yapmam gereken çocukça şeylerim olmadı. Çok küçükken çalışmaya başladım.''