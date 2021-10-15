Bergüzar Korel'den 'Squid Game' isyanı: Anne babalar çocuklara izletmeyin!
NETFLIX'te yayınlanan ve acımasız bir hayatta kalma yarışmasını anlatan Kore dizisi Squid Game'e (Kalamar Oyunu) yönelik tepkiler sosyal medyada çığ gibi büyüyor. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, diziyi çocukların izlemesinin son derece sakıncalı olduğunu ifade ettiği bir dizi paylaşımıyla dikkat çekti.
NETFLIX'te yayınlanan Squid Game dizisi izlenme rekoru kırdı ancak sosyal medyada son günlerde diziyle ilgili özellikle ebeveyn, eğitimci ve pedagoglardan ciddi tepkiler yükseliyor. Çocuk oyunlarını vahşi cinayetlerle buluşturan Netflix dizisi Squid Game'i çocuklar da izliyor... Yayın platformu Netflix'in +18 yaş ibaresi koymasına rağmen, çocukların okul bahçelerinde Squid Game oyunları oynayarak 'birbirlerini öldürüyormuş gibi' hareketler yaptıkları pek çok eğitimci tarafından sosyal medyada endişeyle paylaşılıyor.
Acımasız bir hayatta kalma ve para için 'en yakın dostunu bile öldürme' konusunu odağa alan dizi sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kesim dizinin son derece başarılı olduğunu ifade ederken, bir kesim ise diziden adeta nefret ediyor. Sosyal medyada bu iki zıt kutubu birleştiren tek görüş ise 'çocukların asla izlememesi gerektiği' gerçeği...
Bergüzar Korel 'Squid Game' endişesini paylaştı: Çocuklara izletmeyin!
Sosyal medyada toplumsal olaylara ve özellikle çocuklara karşı duyarlılığını yaptığı paylaşımlarla sık sık belirten, 2 çocuk annesi ve 3'üncü bebeği Leyla'yı kucaklamaya sayılı günleri kalan ünlü oyuncu Bergüzar Korel de Squid Game'in çocuklar tarafından izlenmesine kişisel Instagram hesabından isyan etti.
Korel, Instagram hesabından hikaye olarak paylaşım yaptı. Bir Instagram hesabının 'Çocukların neden Squid Game'i izlememsş gerektiğini' anlatan bir dizi uyarıcı post'u alıntılayan Korel, o paylaşımına şu notu düştü: