Bergüzar Korel'den 'Squid Game' isyanı: Anne babalar çocuklara izletmeyin!

Acımasız bir hayatta kalma ve para için 'en yakın dostunu bile öldürme' konusunu odağa alan dizi sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kesim dizinin son derece başarılı olduğunu ifade ederken, bir kesim ise diziden adeta nefret ediyor. Sosyal medyada bu iki zıt kutubu birleştiren tek görüş ise 'çocukların asla izlememesi gerektiği' gerçeği...