Bergüzar Korel'den duygusal Halit Ergenç paylaşımı

Bergüzar Korel'den duygusal Halit Ergenç paylaşımı

Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'le 2006 senesinde çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayarak duygusal bir not düştü.

Bergüzar Korel'den duygusal Halit Ergenç paylaşımı - Sayfa 1

2009 yılında Halit Ergenç'le nikah masasına oturan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. 13 yıl öncesinden bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Korel, eşiyle beraber anıları o dönemden itibaren biriktirmeye başladıklarını anlattı.

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Bergüzar Korel'den duygusal Halit Ergenç paylaşımı - Sayfa 2

Korel, fotoğrafın altına şu notu düştü: "Sene 2006. Daha Binbir Gece yok. Kurtlar Vadisi Irak gösterimde. Bir kız var Arap mı o? Yok ya Türkmüş. Tanju Korel'in kızıymış hatta. Ama adı bir değişik. Bengüzel? Benkuzar? Belgüzel?

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Bergüzar Korel'den duygusal Halit Ergenç paylaşımı - Sayfa 3

Halit, Aliye'de Sinan o vakitler. Ülkeyi sallamaya başlamış özellikle hastane sahneleriyle. Levent Yüksel konserindeyiz. 13 yıl... Anıları biriktirmeye çoktan başlamışız. Ne güzel."

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Bergüzar Korel'den duygusal Halit Ergenç paylaşımı - Sayfa 4
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