Bergüzar Korel'den duygusal Halit Ergenç paylaşımı
Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'le 2006 senesinde çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayarak duygusal bir not düştü.
2009 yılında Halit Ergenç'le nikah masasına oturan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. 13 yıl öncesinden bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Korel, eşiyle beraber anıları o dönemden itibaren biriktirmeye başladıklarını anlattı.
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Korel, fotoğrafın altına şu notu düştü: "Sene 2006. Daha Binbir Gece yok. Kurtlar Vadisi Irak gösterimde. Bir kız var Arap mı o? Yok ya Türkmüş. Tanju Korel'in kızıymış hatta. Ama adı bir değişik. Bengüzel? Benkuzar? Belgüzel?
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Halit, Aliye'de Sinan o vakitler. Ülkeyi sallamaya başlamış özellikle hastane sahneleriyle. Levent Yüksel konserindeyiz. 13 yıl... Anıları biriktirmeye çoktan başlamışız. Ne güzel."
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