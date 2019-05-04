Bergüzar Korel'den duygusal Halit Ergenç paylaşımı

Korel, fotoğrafın altına şu notu düştü: "Sene 2006. Daha Binbir Gece yok. Kurtlar Vadisi Irak gösterimde. Bir kız var Arap mı o? Yok ya Türkmüş. Tanju Korel'in kızıymış hatta. Ama adı bir değişik. Bengüzel? Benkuzar? Belgüzel?