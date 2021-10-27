Bergüzar Korel Squid Game izlemeyin dedi! Esra Ceyhan oynadığı diziyle vurdu
Sunucu Esra Ceyhan, oyuncu Bergüzar Korel'in "Squid Game çocuklara uygun değil, izletmeyin" çağrısına olay cevap...
Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel, çocukların son günlerde popüler hale gelen Güney Kore yapımı Squid Game dizisini izlemesine tepki gösterdi. Korel'e yanıt ise Esra Ceyhan'dan geldi. A'dan Z'ye isimli gündüz kuşağı programı ile bir zamanların en sevilen televizyon simaları arasında yer alan Esra Ceyhan, üçüncü çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel'in Squid Game dizisiyle ilgili sözlerine sert tepki gösterdi.
Kısa sürede dünyada en çok izlenen yapımlar arasında yer alan Güney Kore imzalı Squid Game dizisinin çocukların izlememesi gerektiğini söyleyen ve bu konuda çocuk sahibi olanları uyaran Korel'in sözleri Ceyhan'dan tepki gördü.
"Yahu sen içinde yer aldığın dizinin hikayesini ne çabuk unuttun"
Esra Ceyhan, Bergüzar Korel'in açıklamasına, "Ne çabuk unuttuk! Ne ahlaksız teklifleri, ne aile içi yasak aşkları, ne şiddetin feriştahını içerek berbat dizileri. Çatır çatır ailecek bu saçmalıklar izlendi. Bunlardan birinde rol alan bir kadın oyuncu da bu günlerde şu zararlı bu yararlı aman çocuklar izlemesin diye ahkâm kesiyor. Yahu sen içinde yer aldığın dizinin hikayesini ne çabuk unuttun" ifadeleriyle yanıt verdi.
Bergüzar Korel ne demişti?
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, Netflix'te yayınlanan ve acımasız bir hayatta kalma yarışmasını anlatan Kore dizisi Squid Game'e (Kalamar Oyunu) dizisiyle ilgili çocukların izlemesinin son derece sakıncalı olduğunu ifade ettiği bir dizi paylaşımıyla dikkat çekmişti.