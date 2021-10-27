Bergüzar Korel Squid Game izlemeyin dedi! Esra Ceyhan oynadığı diziyle vurdu

"Yahu sen içinde yer aldığın dizinin hikayesini ne çabuk unuttun"

Esra Ceyhan, Bergüzar Korel'in açıklamasına, "Ne çabuk unuttuk! Ne ahlaksız teklifleri, ne aile içi yasak aşkları, ne şiddetin feriştahını içerek berbat dizileri. Çatır çatır ailecek bu saçmalıklar izlendi. Bunlardan birinde rol alan bir kadın oyuncu da bu günlerde şu zararlı bu yararlı aman çocuklar izlemesin diye ahkâm kesiyor. Yahu sen içinde yer aldığın dizinin hikayesini ne çabuk unuttun" ifadeleriyle yanıt verdi.