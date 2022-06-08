Bergüzar Korel, sosyal medya fenomeni Mükremin'e ateş püskürdü! Ünlü sanatçı bakın o video için daha neler dedi!
Kendisine 9 aydır hamile süsü vererek geniş bir takipçi kitlesine ulaşan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin'in kucağında yeni doğan bebekle doğum yaptığı paylaşımına ünlü oyuncu Bergüzar Korel adeta ateş püskürdü! Tepki yağan paylaşımı yapan Mükremin Gezgin hakkında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı!
Bir süredir sosyal medya hesabından "hamileyim" paylaşımlarıyla kendisine 9 aydır hamile süsü veren sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin'in, bir hastanede kucağında yeni doğan bebekle fotoğraf yayınlayıp doğum yaptığını iddia etmesi gündeme bomba gibi düştü! Ünlü sanatçı Bergüzar Korel sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Gezgin'e adeta ateş püskürdü!
Bergüzar Korel paylaşıma tepki gösterdi!
3 çocuk annesi olan ünlü oyuncu Korel, Mükremin'in paylaşımına kayıtsız kalamayarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve şu sözlerle tepkisini duyurdu!
"Belli ki yeni doğan"
Dün gece bu paylaşımı gördüğünü söyleyen Korel " ilk düşündüğüm şu el kadar bebek oldu. Belli ki yeni doğan, biz kendi yavrumuzu öpmeye kıyamazken nasıl böyle espri malzemesi olmasına müsaade ediliyor! dedi.
"Like ve takipçi delisi olmuşsunuz"
Sosyal medya fenomenine gülenler için de Korel" Buna gülen, sayfasında paylaşan hesaplara da yazıklar olsun. Hepiniz like ve takipçi delisi olmuşsunuz. Yettiniz artık gerçekten ya.” dedi..