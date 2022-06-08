Bergüzar Korel, sosyal medya fenomeni Mükremin'e ateş püskürdü! Ünlü sanatçı bakın o video için daha neler dedi!

"Belli ki yeni doğan"

Dün gece bu paylaşımı gördüğünü söyleyen Korel " ilk düşündüğüm şu el kadar bebek oldu. Belli ki yeni doğan, biz kendi yavrumuzu öpmeye kıyamazken nasıl böyle espri malzemesi olmasına müsaade ediliyor! dedi.