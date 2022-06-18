Bergüzar Korel çıldırdı, isyan etti: ''Kendimi keseceğim!''

Başarılı ve güzel oyuncu, kendisi gibi başarılı bir oyuncu olan Halit Ergenç ile 12 yıl önce evlenmişti. Mutlu beraberliklerinde üç çocuk sahibi olan çift, sık sık gündeme geliyor. Bergüzar Korel yakın zamanda yaptığı bazı paylaşımlarla adından söz ettirdiği gibi yine bir paylaşımıyla gündemde yerini aldı.