Bergüzar Korel çıldırdı, isyan etti: ''Kendimi keseceğim!''
Son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ve çok konuşulan Bergüzar Korel, bu sefer de bir paylaşımıyla gündem olmayı başardı. Güzel oyuncu, isyan ederek paylaştığı bir fotoğrafın üzerine ''Keseceğim kendimi!'' yazdı.
Başarılı ve güzel oyuncu, kendisi gibi başarılı bir oyuncu olan Halit Ergenç ile 12 yıl önce evlenmişti. Mutlu beraberliklerinde üç çocuk sahibi olan çift, sık sık gündeme geliyor. Bergüzar Korel yakın zamanda yaptığı bazı paylaşımlarla adından söz ettirdiği gibi yine bir paylaşımıyla gündemde yerini aldı.
Eşi Halit Ergenç ve çocukları ile birlikte Londra'da olan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
''Keseceğim kendimi!''
Londra'daki 28 derece sıcağa isyan eden Bergüzar Korel, paylaşımına "Londra en sıcak haftalarını yaşayacakmış. Keseceğim kendimi" ifadelerine yer verdi.
Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor.